Lionel Messi reçoit un gros tacle, Cristiano Ronaldo va adorer

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Patrice Evra entretient une relation de proximité avec la star portugaise. Néanmoins, ce n'est pas pour cette raison qu'il place CR7 au-dessus de Lionel Messi. L'ancien latéral gauche explique qu'il préfère l'éthique de travail de son ancien coéquipier.

La rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a animé le football pendant plus d'une décennie et le débat pour savoir lequel des deux est le plus fort est infini. Néanmoins, Patrice Evra, qui a évolué avec le Portugais à Manchester United, ne cache pas sa préférence entre les deux multiples Ballon d'Or.

«Je veux expliquer pourquoi je dis que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde»

« Je veux expliquer pourquoi je dis que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Ce n’est pas parce que c’est notre frère. C’est parce que je suis amoureux de son éthique de travail », explique l'ancien défenseur de l'équipe de France au micro du podcast de Rio Ferdinand avant d'en rajouter une couche.

«Messi aurait probablement 15 Ballons d’Or aujourd’hui»