Lionel Messi accueilli en roi ? Le PSG a pris sa décision

Lionel Messi ne recevra pas un accueil de rockstar au Parc des princes pour célébrer le sacre de l’Argentine au Mondial au Qatar. Ce serait en effet la décision prise par le PSG après mûre réflexion.

Le dimanche 18 décembre dernier, Lionel Messi réalisait son plus grand rêve, à savoir remporter la Coupe du monde. Pour sa cinquième et dernière participation, La Pulga a posé ses mains sur le Saint-Graal grâce à une victoire face à l’équipe de France en finale aux tirs au but (3-3 après prolongations, puis 4-2 aux TAB). Et alors que Kylian Mbappé a été moqué par plusieurs joueurs de l’Argentine dont Emiliano Martinez, il a été question d’un malaise au sujet d’une éventuelle célébration du sacre de l’Argentine au Parc des princes au retour de Lionel Messi.

Messi accueilli comme il se doit au Camp des Loges, même célébration au Parc ?

Lionel Messi a fait son retour au Camp des Loges la semaine dernière et a reçu une haie d’honneur de la part des joueurs présents, du staff et des salariés du centre d’entraînement. De passage en conférence de presse dernièrement, Christophe Galtier a révélé qu’il était important que Lionel Messi soit célébré à son retour à l’entraînement. Pour ce qui est d’un accueil de roi au Parc des princes, Galtier laissait planer le doute, expliquant en outre qu’il n’y avait pas eu de demande spéciale de la part de Messi à ce sujet.

Le PSG a pris la décision de ne pas rendre d’hommage à Messi au Parc des princes