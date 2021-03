Foot - PSG

Ligue des Champions : Un grand Navas qualifie le PSG face au Barça !

Publié le 10 mars 2021 à 22h54 par La rédaction

Fort de son gros avantage acquis à l’aller, le PSG s’est qualifié face au FC Barcelone. Mais le club de la capitale a eu chaud et peut remercier Keylor Navas.

Bien qu’il devait marquer au moins 4 buts, le FC Barcelone croyait à une nouvelle remontada face au PSG. D’ailleurs, les Blaugrana ont commencé fort la rencontre, mais c’est bien le club de la capitale, via un penalty de Kylian Mbappé, qui a ouvert le score. Auteur d’une frappe exceptionnelle, Lionel Messi a ensuite remis les deux équipes à égalité et le score n’a plus bougé par la suite (1-1). Mais cela est aussi grâce à un exceptionnel Keylor Navas. Le Costaricien a arrêté un penalty de Messi et a multiplié les grosses parades tout au long de la rencontre, permettant donc au PSG de finir la rencontre sur ce match nul et de valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.