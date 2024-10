Ligue 1 : L’incroyable proposition de Luis Enrique aux dirigeants du PSG

Arnaud De Kanel

Peu friand des médias, Luis Enrique a accepté de se prêter au jeu pour la chaine espagnole Movistar qui lui a consacré un documentaire en immersion. Dans celui-ci, il avoue être prêt à réduire drastiquement son salaire s'il est autorisé à ne pas parler aux journalistes.

Le PSG, après une saison 2022-2023 en demi-teinte, a pris un virage décisif en se séparant de Christophe Galtier. Incapable de redresser la barre malgré des attentes colossales, le technicien français a été remercié par la direction du club. Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et Luis Campos, conseiller sportif, n'ont pas tardé à réagir en jetant leur dévolu sur Luis Enrique. L'entraîneur espagnol a accepté le défi parisien et s’est engagé pour deux saisons. Mais alors que ses relations avec les journalistes sont de plus en plus froides, l'Espagnol a proposé de réduire son salaire pour ne pas parler aux médias.

Enrique veut baisser son salaire pour ne pas prolonger

« Si on me proposait de réduire mon salaire de 25 % pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais », a déclaré Luis Enrique dans un documentaire qui lui a été consacré par Movistar. Il était allé encore plus loin jeudi dernier en conférence de presse.

«Tu enlèves 50% de mon salaire, je signe»

« Je passe un bon moment avec vous. Je n'ai jamais écourté une conférence de presse, j'aime parler, je dis ce que j'ai à dire. C'était une réflexion spontanée si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Quand tu signes un contrat avec le club, tu es obligé de parler. Si je peux l'éviter je l'éviterai, surtout les interview post-matchs », a ajouté Luis Enrique. Une proposition assez étonnante qui témoigne de la fracture totale entre les médias et l'entraîneur du PSG.