Les stars font la loi au PSG, le coupable est désigné

Lors de sa présentation en juillet dernier, Christophe Galtier avait lancé un appel à l'unité et un groupe tourné vers un objectif commun : la victoire sur la scène européenne, mais aussi hexagonale. Mais plus de huit mois après cette annonce, certains habitués du Camp des Loges évoquent une certaine forme d'anarchie avec les stars du PSG.

Les années se succèdent, mais les mêmes problèmes se posent au PSG. Face aux déceptions, qui s'accumulent, les observateurs pointent du doigt une certaine largesse avec les stars du groupe. En réalité, les cadres du vestiaire feraient la pluie et le bon temps au sein du PSG. Alors lorsque Christophe Galtier et Luis Campos ont débarqué à Paris, ils ont, tout de suite, posé certaines règles et brandi la menace de sanctions.





Galtier avait annoncé la couleur

« Ce sont avant tout des joueurs qui veulent gagner, prendre du plaisir. Évidemment que j’échangerai beaucoup avec les joueurs, j’ai déjà rencontré des vestiaires où il y a avait beaucoup d’égo. a première chose c’est d’échanger avec les joueurs mais aussi d’imposer qu’il n’y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe. Par rapport aux objectifs définis, on doit avoir un projet commun sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je vais observer, écouter et je sais que j'aurai l’appui de tout le monde pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un des joueurs, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qu’est le projet. Il n'y aura aucun compromis là-dedans » avait déclaré Christophe Galtier en juillet dernier.

Il serait totalement dépassé, une institution aux abois ?