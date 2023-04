«Les discussions ont repris» : Le clan Mbappé fait une grande annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En mars 2022, Kylian Mbappé décidait de boycotter une série d’obligations marketing avec l'équipe de France, refusant d’associer son image à certaines marques. Depuis, la question des droits à l’image est sur la table au sein de la FFF. Fayza Lamari, mère de l’attaquant du PSG, est revenue sur le sujet, indiquant notamment que les discussions étaient toujours en cours sur le sujet.

Pour Kylian Mbappé, la gestion du droit à l’image est un sujet crucial. Il y a un an, l’international français avait exposé le sujet sur la place publique en décidant de ne pas participer à une opération marketing avec la sélection nationale, refusant de lier son image à certaines marques. Invitée de l’émission Sport etc diffusée samedi sur Public Senat , Fayza Lamari a justifié la position de son fils.

« Les droits d’image, on en discute avec la FFF depuis la Coupe du monde 2018 »

« Ça pourrait être perçu comme une grève ou un caprice. Les droits d’image, on en discute avec la FFF depuis la Coupe du monde 2018. Pendant trois ans, on a essayé de trouver un accord qui ne venait pas, puis arrive l’Euro 2021 où il rate ce penalty. S’en suit plus d’un million de tweets, à majorité racistes, sans aucun soutien officiel concernant Kylian. Ça a donc été un moment très difficile à vivre, et la cerise sur le gâteau, c’est le lendemain, on se retrouve dans un supermarché, Kylian en taille réel, individuel, faisant une publicité, ‘il est temps de faire nos bagages, on rentre dans la maison’. Ça a été le déclencheur », indique la mère de Kylian Mbappé, également présidente de KEWJF , la société de gestion d'image de l’attaquant.

Invitée de @PublicSenat et @AnneLaureBonnet, Fayza Lamari est revenue sur le coup de gueule lâché par Kylian Mbappé contre le #PSG après la nouvelle campagne d’abonnement du club« Oui, il était en colère », dit-elle, en développant son propos ⬇️https://t.co/UlIddQWkNo — Bernard Colas (@BernardCls) April 15, 2023

« Les discussions ont repris avec le nouveau président »