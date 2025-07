L’énorme perte de Kylian Mbappé avant le PSG !

La demi-finale du Mondial des clubs de ce mercredi, va opposer le Paris Saint-Germain au Real Madrid et évidemment, tous les yeux sont tournés vers Kylian Mbappé. Ce dernier va en effet retrouver pour la première fois son ancien club, mais va également devoir livrer enfin une grande prestation dans la toute nouvelle compétition internationale, dans laquelle il n’a pas vraiment brillé.

Pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que Kylian Mbappé a brillé en ce Mondial des clubs. La star française n’a en effet joué qu'une poignée de minutes contre la Juventus et le Borussia Dortmund, ce qui n’est pas grand-chose pour un joueur de son niveau. Et le prochain défi s’annonce immense...