Kylian Mbappé menacé au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mercredi soir, Kylian Mbappé affrontera pour la première fois son ancien club, le PSG, depuis son départ au Real Madrid. À l’occasion de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs, les retrouvailles promettent d’être électriques. Si les joueurs parisiens assurent garder beaucoup d’estime pour leur ex-coéquipier, ils entendent bien ne lui faire aucun cadeau sur le terrain.

Le PSG prévient Mbappé

Présent en zone mixte, Warren Zaïre-Emery a affiché beaucoup de respect pour Mbappé, tout en prévenant que l’heure n’était plus à l’amitié. « C'est un très bon ami. On avait discuté de ça en équipe de France. Il a de très bons amis dans le groupe mais je pense que demain, les gens ne vont pas lui faire de cadeau et chacun défendra ses couleurs. Ce qui nous motive, c'est de gagner, d'aller chercher la finale. On donnera notre meilleur pour ça », a lâché le milieu de terrain du PSG. Même son de cloche chez Fabian Ruiz, qui a côtoyé Mbappé pendant deux saisons : « On connaît la très grande qualité de Kylian, combien il est important pour le Real. Il a beaucoup fait pour nous, ça a été un plaisir de pouvoir jouer avec lui. Je lui souhaiterai toujours le meilleur, à l'exception de demain (mercredi) si on joue contre lui. »