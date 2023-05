Le Qatar lance un projet légendaire, le PSG est fixé

Pierrick Levallet

Il y a plus de dix ans maintenant, le PSG se faisait racheter par le Qatar par l'intermédiaire de QSI. Désormais, l'entreprise présidée par Nasser Al-Khelaïfi rêverait plus grand et voudrait notamment investir dans d'autres clubs. Le Qatar penserait notamment à poser ses valises à Santos au Brésil, et dans d'autres équipes dans le monde. Mais le PSG peut se rassurer, QSI restera pleinement investi dans la capitale.

En 2011, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Racheté par Qatar Sports Investments (QSI), le club de la capitale a vu ses fonds être décuplés. Mais après une décennie dans la Ville Lumière, le Qatar rêverait plus grand. Le pays hôte de la dernière Coupe du monde songerait à racheter Manchester United, mais pas seulement. Comme rapporté par Globo , QSI penserait à investir à Santos. Le club brésilien a ouvert la porte à de nouveaux investisseurs afin de pouvoir faire de gros investissements dans le football à l'avenir. Le clan Neymar servirait d’ailleurs de lien entre les deux parties.

PSG : Le Qatar annonce la couleur pour Neymar https://t.co/sfrXydmmfg pic.twitter.com/VMsCUtOhkL — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

QSI rêve en grand dans le football

Le Parisien est en mesure de confirmer ces informations. QSI envisagerait bien d’entrer dans le capital de Santos. L’approche entre le club brésilien et l’entreprise qatarie se serait bien faite par l’intermédiaire du père de Neymar. Mais le Qatar ne compterait pas s’arrêter là. QSI viserait également deux autres clubs européens, dont Malaga, et un club Sud-Américain en plus de Santos.

Le Qatar ne va pas abandonner le PSG

Néanmoins, le PSG n’aurait pas de quoi s'inquiéter. L’investissement du Qatar dans la capitale ne devrait pas se réduire au cours des années à venir. QSI et Nasser Al-Khelaïfi inspireraient à ce modèle d’expansionnisme. Seul le plan économique devrait subir quelques changements. À voir maintenant si le Qatar arrivera à mener à bien ce nouveau projet dans le football mondial. À suivre...