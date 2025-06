Le Qatar a un nouveau rêve avec le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, la Coupe du monde des clubs a adopté un nouveau format réunissant plus d'équipes et suscitant un peu plus d'intérêt. La compétition aura lieu désormais tous les quatre ans et pour l'édition 2029, le Qatar aurait visiblement une idée derrière la tête. En effet le pays veut organiser la compétition mais le dossier présente plusieurs difficultés.

Alors que la Coupe du monde des clubs bat son plein aux Etats-Unis actuellement dans sa nouvelle formule, le Qatar s'intéresse déjà à l'édition 2029 de la compétition. En effet le pays sort d'une Coupe du monde plutôt réussie au niveau de l'organisation et a fait savoir auprès de la Fifa ses intentions d'organiser la compétition. Le Qatar n'est pas le seul pays sur le coup, alors que le PSG est déjà assuré d'y participer.

Le Qatar veut le Mondial 2029 Comme le révèle le Guardian, le Qatar pousse déjà pour l'organisation de la Coupe du monde des clubs 2029. Mais le dossier présente un désavantage important : il faudrait pour cela organiser la compétition en hiver, comme c'était le cas pour la Coupe du monde 2022. Les critiques n'ont pas cessé d'émerger ces derniers mois autour de cette compétition, ce qui n'arrange pas les affaires du Qatar.