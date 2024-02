Le PSG va mourir, la folle annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'annonce d'Anne Hidalgo concernant la vente du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a décidé d'annoncer le départ du PSG qui devrait donc se mettre en quête d'un nouveau stade. Difficile d'affirmer aujourd'hui si le club de la capitale va vraiment déménager, mais selon Jérôme Rothen, si cela se confirmait, ce serait la mort du PSG.

Ces derniers jours, Anne Hidalgo s'est montrée catégorique au sujet de la vente du Parc des Princes. « Je le redis aussi aujourd’hui et une bonne fois pour toutes : il n’y aura pas de vente du Parc des Princes, c’est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos », confiait la Maire de Paris. Par conséquent, le PSG va devoir trouver une autre solution s'il souhaite devenir propriétaire de son stade.

Al-Khelaïfi annonce que le PSG va quitter le Parc des Prince

Des propos qui n'ont donc pas plu à Nasser Al-Khelaïfi qui a décidé d'annoncer que le PSG quitterait le Parc des Princes : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! ».

«C'est la mort du PSG, il fera un autre club»