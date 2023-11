Le PSG va avoir un renfort de taille !

Pierrick Levallet

Arrivé libre après son départ du Real Madrid, Marco Asensio avait idéalement débuté son aventure au PSG. Mais une blessure l'a brutalement éloigné des terrains. Le joueur de 27 ans n'a plus disputé la moindre rencontre depuis plus d'un mois maintenant. Mais son calvaire est sur le point de se terminer, et son retour serait déjà programmé.

Libre après la fin de son contrat au Real Madrid, Marco Asensio a signé au PSG cet été. Et le joueur de 27 ans avait bien débuté son aventure dans la capitale. Titulaire avant l’arrivée de Randal Kolo Muani, l’international espagnol avait inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de ses deux derniers matchs.

Asensio vit un calvaire depuis plus d'un mois

Toutefois, une blessure a brutalement stoppé son ascension au PSG. Marco Asensio n’a plus porté les couleurs de la formation parisienne depuis le 3 septembre dernier (victoire contre l’OL 1-4). Mais plus le temps passe, plus l’ancien du Real Madrid se rapproche d’un retour à la compétition.

Son retour avec le PSG est programmé