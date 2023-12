Le PSG reçoit un avertissement inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est pas l'objectif prioritaire du PSG cette saison, mais les Parisiens chercheront toutefois à remporter une 15e Coupe de France. Le parcours de 2024 débutera par un déplacement à Castres pour y défier les amateurs de Revel, équipe de Régionale 1, l'équivalent de la sixième division. Néanmoins, Nicolas Giné, le coach de Revel, assure que ses joueurs tenteront de réaliser l'exploit face au leader de la Ligue 1.

Le 7 janvier prochain, le PSG se rendra à Castres pour son entrée en lice en Coupe de France afin d'y défier les amateurs de Revel, qui évolue en Régionale 1, l'équivalent de la sixième division. Un match très largement déséquilibré sur le papier, mais Nicolas Giné refuse de s'avouer vaincu.

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce transfert ? https://t.co/eLDOtMY0F9 pic.twitter.com/5JruAePpDR — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Revel croit en l'exploit face au PSG

« Je sais que nos chances sont minimes, mais on sait qu'il y en a une quand même, même si c'est une sur mille, il faut la prendre à 100%. Il y a des failles, mais on parle de joueurs qui survolent la Ligue 1. Est-ce que ça sera des failles pour nous ? On verra », assure le coach du club amateur au micro de RMC Sport , avant de poursuivre.

«On veut montrer que le football amateur peut rivaliser avec ces grosses équipes»