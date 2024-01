Le PSG impliqué dans une polémique inattendue ?

La rédaction

Initialement prévue en Thaïlande, mais finalement annulée en raison de la défection de l’organisateur local, le Trophée des Champions entre le PSG et le Toulouse FC se jouera finalement au Parc des Princes, ce mercredi. À la veille de défier les Parisiens, Carles Martinez Novell et Moussa Diarra n'ont pas caché leur frustration.

C'est une affiche controversée. Alors qu'elle aurait du se dérouler en Thaïlande l'été dernier, la Ligue a finalement décidé de délocaliser le Trophée des Champions au Parc des Princes, enceinte du PSG. De fait, cette rencontre, qui va voir s'opposer le PSG et le Toulouse FC ce mercredi (20h45), suscite de nombreuses critiques, notamment de la part des supporters toulousains qui regrettent un cruel manque de neutralité.

« Nous ne sommes pas satisfaits de cela »

Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien de Toulouse, Carles Martinez Novell, a réitéré son mécontentement. « Quelle histoire ! Cet été, nous pensions jouer très loin et en fait non, ça a été annulé ! Après c’était en janvier mais l’idée qui était partagée par beaucoup, c’était de jouer sur un terrain neutre. Après, je l’ai déjà expliqué : je préfère jouer à Paris que dans un autre pays mais dans ma tête, c’était avec une moitié de stade de chaque équipe. Nous ne sommes pas satisfaits de cela. Nous préfèrerions des conditions neutres comme une vraie finale. Mais c’est comme ça. Nous devons l’accepter et nous préparer à tout donner. C’est la seule chose que nous contrôlons » .

« J’aime bien voyager, j’aurai aimé aller à Miami »