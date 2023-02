Le PSG fait rire tout le monde, la terrible annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir face au Bayern Munich, le PSG a clairement déçu. Certes, en s’inclinant seulement 1 à 0 les Parisiens peuvent toujours croire en une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, mais la prestation du club de la capitale inquiète. A tel point qu’Emmanuel Petit parle du PSG comme de la risée de l’Europe.

Alors que le début d’année est catastrophique à Paris, le PSG espérait bien se rattraper mardi soir avec la venue du Bayern Munich au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions. Au lieu de ça, les Parisiens ont une nouvelle fois déçu et leur prestation n’est pas passée inaperçue dans la presse européenne comme l’explique Emmanuel Petit.

«Tu es humilié»

« Tu as la gueule de bois ce matin, et encore plus si tu regardes les revues de presse. Tu es humilié, tu es la risée dans la presse européenne. Beaucoup de médias européens rigolent de la performance du PSG. Hier dans les tribunes, il y avait l'Emir du Qatar dans les tribunes. Je me demande à quoi il a du penser après les investissements collossaux qu'il a consentis depuis son arrivée. En sachant qu'il a fait de cette quête européenne une priorité », lance le Champion du monde 1998 au micro de RMC avant de s’interroger sur le projet du PSG.

Le projet du PSG intrigue Petit