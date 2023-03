Le PSG en crise, il dévoile la solution

Thomas Bourseau

Le PSG est entré dans une mini-crise lors de la première quinzaine de février. L’occasion pour Christophe Galtier de revenir aux bases avec un système à cinq défenseurs. L’entraîneur du club parisien annonce qu’il va remédier à ce système.

Du mercredi 8 au mardi 14 février, le PSG avait joué trois matchs, et n’en a gagné aucun. Pire, les hommes de Christophe Galtier s’étaient inclinés à trois reprises face à l’OM en 1/8ème de finale de Coupe de France (2-1), à l’AS Monaco en Ligue 1 (3-1) et face au Bayern Munich en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions.

Un retour gagnant à la défense à cinq

De quoi placer le PSG dans une petite crise sportive, mais le champion de France a retrouvé le goût de la victoire face au LOSC (4-3) et l’OM dimanche dernier (3-0). Lors du dernier déplacement à Marseille, Christophe Galtier est revenu aux sources avec une défense à trois centraux comme ce fut le cas en début de saison.

L'OM le recrute, il est comparé à un flop du PSG https://t.co/xm1wSXv3zW pic.twitter.com/ehcqa1bn7E — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

«On va insister dans ce système»