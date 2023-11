Le PSG battu, c’est la folie à l’étranger

Axel Cornic

Après une large victoire sur sa pelouse du Parc des Princes (3-0), le Paris Saint-Germain est retombé dans ses travers en Ligue des Champions, avec la défaite face à l’AC Milan à San Siro (2-1). Une défait qui lui a fait perdre la première place du groupe F, mais qui a surtout redonné espoir à des Milanais bien mal en point et qui rêvent désormais d’exploits.

Une victoire aurait pu clore les débats de qualifications, mais le PSG a tout relancé en se prenant les pieds dans le tapis dans l’enceinte milanaise de San Siro. Désormais, les hommes de Luis Enrique n’ont plus le droit à l’erreur lors des rencontres à venir contre Newcastle et le Borussia Dortmund.

Le PSG s’est compliqué la tâche

Si ce match a freiné le PSG, il a totalement relancé un AC Milan qui restait sur quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues ! Bons derniers du groupe F, les Milanais ont désormais espoir de pouvoir poursuivre leur aventure en Ligue des Champions, eux qui avaient échoué en demi-finale la saison dernière face au rival voisin de l’Inter.

« Une victoire contre l’équipe la riche d’Europe, mais également l’une des plus puissantes de la planète, nous rend forcément heureux »