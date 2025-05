Le PSG annonce un «joueur de très haut niveau» pour la saison prochaine !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse, Luis Enrique a fait le point sur la saison qui vient de s’écouler en Ligue 1 en soulignant notamment l’évolution de Senny Mayulu. Le jeune joueur du PSG est très apprécié par son coach qui ne manque pas de l’encenser et estimant qu’il évolue à un très haut niveau.

«Senny Mayulu en ce moment, et c'est la mentalité que je veux voir»

« Et ce dont l'équipe a besoin, c'est d'un grand nombre de joueurs dans ce sens, comme Senny Mayulu en ce moment, et c'est la mentalité que je veux voir. Je dis et je répète toujours qu'il est très difficile d'être un joueur dans une équipe de haut niveau comme le Paris Saint-Germain. Et c'est difficile pour cette raison. Plus il y a d'occasions et plus les joueurs montrent qu'ils ont le niveau et qu'ils sont dans un bon moment, mieux c'est. Rien n'est joué dans le football », ajoute Luis Enrique.