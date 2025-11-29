Le PSG a trouvé le remplaçant de Dembélé : Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Ousmane Dembélé connaît un début de saison tronqué par les blessures, Luis Enrique a choisi d'aligner Quentin Ndjantou dans un rôle de faux neuf contre Tottenham mercredi soir. Et l'entraîneur du PSG confirme que le Titi Parisien pourrait s'installer dans ce rôle.

Mercredi soir, Luis Enrique a surpris tout le monde en titularisant Quentin Ndjantou à la pointe de l'attaque du PSG pour affronter Tottenham (5-3) en Ligue des champions. Un choix très fort en l'absence d'Ousmane Dembélé, l'actuel titulaire du poste. Et le coach espagnol a confirmé sa confiance à l'égard du Titi parisien.

Luis Enrique annonce du lourd avec Ndjantou « Parce que c'est mon travail de chercher à améliorer l'équipe. Et Quentin Ndjantou a été, je l'ai dit hier, très bien. Il a beaucoup de qualités. Il peut jouer partout. En ce moment, chaque fois qu'un joueur entre sur la pelouse, sur le terrain, ce sont des minutes que je valorise et que je juge beaucoup », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.