Le PSG a réussi le coup «parfait» !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 31 mai dernier, le PSG rentrait dans l’histoire. Les hommes de Luis Enrique balayaient l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions (5-0). Médusés, les Nerrazzuri n’ont rien pu faire face à Paris. Sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez est longuement revenu sur ce match déjà iconique, affirmant que les Parisiens avaient réalisé une masterclass.

Une date qui restera à coup sûr gravée dans de nombreuses têtes. Le 31 mai, à Munich , le PSG a remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Pour cela, les Parisiens ont littéralement terrassé l’Inter Milan , pourtant auteur d’un très beau parcours jusque-là. Une victoire historique pour les Rouge et Bleu, alors qu’aucun club n’avait infligé un tel écart à un adversaire en finale de C1.

« Paris a réalisé le match parfait »

Vainqueur de la Ligue des Nations avec le Portugal en juin, Roberto Martinez a été interrogé par la FIFA sur ce match exceptionnel proposé par la formation de Luis Enrique. « Paris a réalisé le match parfait contre le FC Internazionale Milano. Je crois qu’on n’avait jamais vu un tel score en finale de Ligue des Champions, et ce n’est pas le fruit du hasard. Il y a eu une évolution tout au long de la saison, ponctuée par les sacres en championnat et en Coupe de France. Cette équipe a su faire parler ses qualités. Elle utilise parfaitement ses milieux de terrain, les latéraux apportent à chaque fois de la vitesse sur les ailes et c’est un régal de voir les Parisiens en un contre un », a ainsi confié le sélectionneur avant de poursuivre.