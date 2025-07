Dembélé - PSG : Le verdict tombe !

Touché au quadriceps de sa cuisse gauche, Ousmane Dembélé a repris la compétition dimanche dernier contre l'Inter Miami. Alors que le PSG a rendez-vous avec le Bayern ce samedi, Alexandre Dellal - préparateur physique - a affirmé que tous les feux étaient au vert pour la star française de 26 ans.

Alors que le PSG affronte le Bayern en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, Alexandre Dellal a lâché ses vérités sur l'état de santé d' Ousmane Dembélé , et ce, lors d'un entretien accordé à RMC Sport. « Peut-il être de retour à 100% dès ce week-end? Il a besoin de reprendre du rythme, retrouver de la force et faire un certain nombre d'entraînements consécutifs avec le staff. Retrouver sa capacité à reproduire les efforts à très haute intensité et sa vitesse maximale. Il y a toujours un risque de rechute pour une lésion musculaire, en général c'est trois semaines. Donc lui il a été exactement dans ce cas-là. Il y a le calendrier du groupe mais il y a aussi le calendrier de Dembélé », a précisé le préparateur physique, avant d'en rajouter une couche.

«Les signaux sont au vert»

« Il a déjà eu ses 20 minutes (contre l'Inter Miami). Il n'a pas besoin de retrouver sa sensibilité avec la balle, lui il avait besoin de retrouver sa capacité à avoir ses accélérations maximales et sa vitesse maximale. Il doit revenir au niveau qu'il avait pré-blessure. C'est une sorte de garantie pour le joueur et le staff médical. Jusque-là ils n'ont pas voulu prendre de risque. Il aurait peut-être pu faire plus. Luis Enrique savait que cela suffisait. Il a un groupe étoffé. Et pourquoi prendre un risque alors que tu as des joueurs de qualité. Je ne serais pas choqué qu'il soit titulaire, je ne serais pas choqué non plus qu'il fasse 30-45 minutes. Il y a un groupe qui a d'autres cartouches avec Doué, Barcola... Contre le Bayern cela peut faire l'affaire. Pour moi il postule, avec une semaine pour eux c'est parfait. Enchaîner tous les trois jours non, mais là avec une semaine... Les signaux sont au vert », a affirmé Alexandre Dellal.