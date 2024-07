Le PSG a recalé Thierry Henry !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plein d'ambitions avec l'équipe de France olympique pour les JO, Thierry Henry souhaitait notamment pouvoir compter sur Warren Zaïre-Emery pour mener à bien sa mission. Mais le PSG a recalé le sélectionneur des Espoirs, et le président de la FFF Philippe Diallo évoque sans détour cette décision du club de la capitale.

Actuellement en Allemagne dans le groupe de l'équipe de France pour disputer l'Euro, Warren Zaïre-Emery (18 ans) n'a pas encore eu droit à la moindre minute de jeu. Le jeune milieu de terrain du PSG espérait très certainement avoir l'occasion d'être beaucoup plus mis en valeur après sa belle saison en club, d'autant que Thierry Henry souhaitait initialement le sélectionneur pour disputer les JO 2024 de Paris cet été. Mais la direction du PSG en a décidé autrement...

Mercato - PSG : C’est terminé pour ce transfert à 50M€ ! https://t.co/NhMvrzYbtQ pic.twitter.com/1oCX2w6D9s — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

« Je ne jette la pierre à personne »

Le président de la FFF, Philippe Diallo, évoque cette prise de position du PSG avec Zaïre-Emery, mais également Bradley Barcola qui était aussi désiré par Henry dans sa liste initiale pour les JO : « Le PSG est dans un autre cas de figure, avec des joueurs qui sont à l'Euro. Je prends en compte chaque situation. Je ne jette la pierre à personne. Je sais que cet enjeu olympique est majeur pour notre pays mais je sais aussi que la liste de Thierry Henry est un groupe de talent. Donc ne minimisons pas la qualité de ce groupe », indique Diallo sur RMC Sport .

« Thierry Henry a interrogé le club »