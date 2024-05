Le PSG a l’avantage pour son grand rêve

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, le PSG retrouve le Borussia Dortmund pour sa demi-finale aller de Ligue des champions. L’enjeu est grand pour le club de la capitale, qui a pris l’habitude de se confronter à des adversaires allemands mais également au club de la Ruhr dans son histoire, avec un bilan plutôt favorable pour les Parisiens.

C’est le grand jour pour le Paris Saint-Germain ! Quatre ans après la finale perdue contre le Bayern Munich, le club de la capitale peut de nouveau croire en ses chances de remporter la Ligue des champions, le grand rêve affiché des propriétaires qataris depuis le rachat en 2011. Mais avant d’espérer soulever la “Coupe aux Grandes Oreilles“, il faudra se défaire du Borussia Dortmund en demi-finale, avec une manche aller programmée ce mercredi en Allemagne (21h). Dans son histoire, les rendez-vous face à des pensionnaires de Bundesliga ont plutôt tourné à l’avantage du PSG.

Un bilan favorable face aux clubs allemands

La formation parisienne s’est déjà frotté à un club allemand à 28 reprises, pour un bilan de 15 victoires, 4 nuls et 9 défaites. Le Bayern Munich est l’adversaire que le PSG a le plus affronté sur la scène européenne avec un bilan de 6 victoires pour 6 défaites, sans aucun match nul. Ces dernières années, Leipzig est devenu une autre équipe face à laquelle le club de la capitale a pris l’habitude de se confronter avec cinq matches au compteur depuis 2020, dont la demi lors du Final 8 (3-0). Depuis, le PSG compte deux victoires, un nul et une défaite contre l’équipe de la galaxie Red Bull. En 2014, la double confrontation avec le Bayer Leverkusen avait porté chance au PSG, sorti vainqueur des deux huitièmes de finale (4-0 et 2-1). Avant l’arrivée de QSI, c’est face à Wolfsburg (2 victoires en 2009) et Schalke 04 (1 défaite en 2008) que les Parisiens avaient rendez-vous en Coupe de l’UEFA. Qu’en est-il contre le Borussia Dortmund ?

Une défaite en six matches contre Dortmund

Le club de la Rhur réussit plutôt bien au PSG, vainqueur de deux matches pour trois nuls et une seule défaite au compteur. Ce revers remonte à l’année 2020 et le huitième de finale aller face à l’équipe d’Erling Haaland (1-2). Le retour avait tourné en faveur du PSG, évoluant dans un Parc des Princes à huis clos au début de la pandémie du Covid-19 (2-0). Cette saison, les deux formations s’étaient retrouvées dans le groupe F. Les hommes de Luis Enrique avaient remporté la rencontre au Parc des Princes (2-0) avant d’arracher le nul en Allemagne quelques semaines plus tard (1-1).