Le PSG a fait une erreur fatale !

Ce vendredi matin, le PSG a perdu contre Botafogo. D'après Pierre Ménès, le club de la capitale s'est incliné lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs parce que cinq titulaires habituels de Luis Enrique n'ont pas débuté la rencontre.

«Le PSG ne peut pas se permettre de jouer avec 5 titulaires en moins»

« Quelles sont les constatations qu'on peut faire après cette défaite du PSG contre Botafogo ? Que le PSG ne peut pas se permettre de jouer avec cinq titulaires en moins. Le PSG a débuté cette rencontre sans Marquinhos, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves et sans Ousmane Dembélé. C'est trop ! C'est trop, parce que les remplaçants, notamment au milieu, n'ont pas été à la hauteur. Zaïre-Emery a l'air bien physiquement, mais il court dans le vide. Mayulu, ça fait peut-être un petit peu beaucoup à digérer pour lui depuis quelque temps. Devant, ce n'était pas extraordinaire non plus », a affirmé Pierre Ménès, avant de pointer du doigt l'absence d'Ousmane Dembélé, victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche lors de la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne.