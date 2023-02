Le nouveau patron du PSG, c'est lui

La rédaction

Tout n'a pas été noir lors de la défaite du PSG de ce samedi face à Monaco au Stade Louis II. Soulagé par le départ de Keylor Navas à Nottingham Forrest, Gianluigi Donnarumma semble revivre et a sauvé son équipe d'une défaite encore plus importante. Alors que le PSG a du mal à trouver son leader dans les moments chauds, Gianluigi Donnarumma s'affirme de plus en plus et se mue en véritable leader.

Il est rare qu'au PSG le meilleur joueur sur la pelouse soit le gardien de but. Et cela en dit long sur la prestation défensive des Parisiens face à Monaco samedi. Gianluigi Donnarumma a été l'auteur de six arrêts déterminants. Et s'il n'a rien à se reprocher sur les trois buts qu'il encaisse, il a également fait preuve d'un grand leadership. De quoi rassurer avant le match face au Bayern Munich ?

Gianluigi Donnarumma recadre Danilo Pereira...

Selon des informations de RMC Sport , Gianluigi Donnarumma aurait sévèrement recadré Danilo Pereira, qui s'était plaint auprès l'arbitre de la rencontre Clément Turpin. Il lui aurait reproché d'avoir mal protégé le ballon face à Ben Seghir, cinq minutes après le début de la seconde période, mettant alors son équipe en danger.

Crise au PSG : L'Allemagne jubile https://t.co/sjGy6JuIQ1 pic.twitter.com/Z5jdtVcVgV — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

...et son capitaine, Marquinhos

Seul parisien à surnager, Gianluigi Donnarumma a pris son rôle de dernier rempart à coeur tout en sachant qu'il n'était pas normal qu'il soit autant sollicité. D'ailleurs, Marquinhos aurait également subi les remontrances du gardien italien, qui s'est adressé à lui avec véhémence. Le PSG a encore perdu un match, mais a peut-être gagné un leader.