Le nouveau Messi a signé au PSG, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée à Paris en aout 2023, Ousmane Dembélé fait le plus grand bonheur du PSG. Quelques semaines plus tôt, le club de la capitale perdait Lionel Messi, qui s'est exilé en MLS du côté de l'Inter Miami. D'après Christophe Dugarry, Ousmane Dembélé est la nouvelle Pulga.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi n'a pas été retenu par la direction parisienne. Pour poursuivre sa carrière, la Pulga a décidé de migrer vers la MLS, s'engageant librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami.

PSG : Dembélé est le nouveau Messi ?

Près d'un mois et demi plus tard, le PSG a recruté Ousmane Dembélé. En effet, le club de la capitale a arraché l'attaquant français au FC Barcelone en levant sa clause libératoire à 50M€. A en croire Christophe Dugarry, le PSG s'est attaché les services du nouveau Messi en recrutant Ousmane Dembélé.

«Il y a du Messi dans ce que fait Dembélé»

« Par rapport à ses déplacements, qui ne se font évidemment pas au même rythme, je trouve que Dembélé a des similitudes avec Messi. Il sait se faire oublier pour ressortir les ballons, jouer entre les lignes, comme le faisait Messi. Est-ce que Dembélé a appris de Messi quand ils étaient tous les deux à Barcelone ? Messi sait se déconnecter complètement du ballon, on croit qu’il marche alors qu’il est en réalité en train d’analyser le jeu et comment les choses vont se passer. Il a une telle intelligence qu’il n’a pas besoin de courir. Dembélé, lui, apporte de la vitesse et ses propres ingrédients. Mais dans ses déplacements à l’opposé du ballon, il y a du Messi dans ce que fait Dembélé dans le cœur du jeu », a jugé Christophe Dugarry, champion du monde 98, dans l'émission Rothen s'enflamme de RMC Sport ce mercredi. Reste à savoir si Ousmane Dembélé remportera autant de Ballon d'Or que Lionel Messi (8).