Le «meilleur du monde» est annoncé au PSG, ce n'est pas Dembélé !

Amadou Diawara

Si Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, Sergio Ramos et Cafu estiment que c'est Achraf Hakimi le meilleur joueur du monde. Interrogé sur le sujet, le numéro 2 du PSG a fait part de son immense fierté.

La cérémonie du Ballon d'Or a eu lieu au théâtre du Châtelet de Paris ce lundi soir. Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG a été couronné du prix de meilleure équipe de l'année. De surcroit, le club emmené par Luis Enrique - sacré meilleur entraineur - a vu plusieurs joueurs de son effectif figurer dans le classement de meilleur joueur.

Sergio Ramos et Cafu sont totalement fans d'Hakimi Si Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or 2025, d'autres joueurs du PSG figurent également dans le classement. C'est notamment le cas d'Achraf Hakimi, qui est à la sixième position. A en croire Sergio Ramos et Cafu, le Marocain aurait peut-être dû être récompensé à la place de son coéquipier. En effet, les deux références en défense estiment qu'Achraf Hakimi est le meilleur joueur du monde. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le principal intéressé, interrogé par Clique.