Le grand Neymar au PSG, l’énorme annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a récemment annonce sa prolongation à Santos, Neymar a toutefois conscience que ses meilleures années sont derrière lui. D'ailleurs, le Brésilien estime que son prime était au PSG. L'ancien joueur du FC Barcelone assure en effet qu'il n'a jamais été aussi fort qu'à Paris.

Passé par le PSG entre 2017 et 2023, Neymar n'a pas laissé la trace qu'il aurait aimé imprimer dans la mémoire des supporters parisiens. Il faut dire que son transfert à 222M€ est toujours le plus important jamais bouclé, et avait logiquement suscité un grand enthousiasme. Et pourtant, Neymar assure que son prime était bel et bien au PSG, notamment lors de ses premières saisons à Paris.

Neymar n'a jamais été aussi fort qu'au PSG « Mon prime ? J’en ai eu plusieurs non ? (sourire) Il y en a eu un avec Santos déjà, puis à Barcelone. Mais j’étais vraiment au sommet, quand je jouais au Paris Saint-Germain », assure la star brésilienne en conférence de presse, avant de poursuivre.