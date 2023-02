Le choc arrive, le PSG est prévenu

Thibault Morlain

Pour le PSG, la saison se joue maintenant. Attendu avant tout en Ligue des Champions, le club de la capitale s’apprête à accueillir le Bayern Munich pour le huitième de finale aller. Un choc entre deux des meilleures équipes d’Europe. Et si le PSG n’était pas dans la meilleure situation, les Bavarois sont prêts à en découdre.

Le tirage au sort en a décidé ainsi, le PSG et le Bayern Munich vont donc s’affronter pour une place en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le 14 février, les regards seront donc tournés vers le Parc des Princes pour le match aller. Et dans les rangs bavarois, on a annoncé la couleur pour ce rendez-vous face au PSG.

« Un match très intense »

Pour Sky , Thomas Müller a avoué : « Le match de mardi est important. Nous devons être au rendez-vous et ramener un bon résultat à Munich. Nous avons l’avantage que le retour se déroule chez nous ». Gardien du Bayern Munich, Yann Sommer a lui confié pour Kicker : « Ça sera un match très intense. Deux équipes avec beaucoup de qualités, de grands joueurs. Nous allons nous préparer pour tous les joueurs, nous verrons si Mbappé sera là ».

« On se sent mieux, nous gagnons de la confiance »