Le calvaire est terminé, l'énorme aveu de l'entraineur du PSG

La rédaction

Enfin de retour dans le groupe parisien après plusieurs mois d’indisponibilité à cause d’une blessure à la cuisse contractée pendant la Coupe du monde, Nuno Mendes devrait pouvoir être en forme pour le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions (le 14 février). Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG s’est réjoui de ce retour et a expliqué pourquoi il avait autant trainé.

Nuno Mendes n’est pas épargné par les blessures depuis son arrivée au PSG. Absent depuis la reprise du championnat, le Portugais a pu rejouer une trentaine de minutes en amical face au Riyad XI. De quoi réjouir Christophe Galtier, qui a dû faire preuve de patience avant de retrouver Nuno Mendes.

Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du PSG s’est exprimé : « On connaît l'importance de Nuno Mendes, il a eu une longue absence à cause d'une blessure lors de la Coupe du monde. On a été obligé de faire attention, ça a mis du temps » . Un retour qui devrait faire du bien au PSG, qui traverse une période compliquée.

Alors que le PSG affronte ce lundi Pays de Cassel en Coupe de France, Christophe Galtier a annoncé qu’il comptait aligner un onze semblable à celui de l’équipe type. Peut être l’occasion de revoir Nuno Mendes dans la peau d’un titulaire à Paris.