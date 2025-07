L'annonce qui va faire trembler le PSG

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En ce jour de demi-finale de Coupe du monde des clubs, le PSG se frotte au Real Madrid lorsqu'à des milliers de kilomètres des Etats-Unis, les équipes de l'élite du football français entament leur phase de préparation de la saison à venir. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas terminé la précédente, ce qui pourrait avoir de terribles répercussions d'après Dominique Séverac.

« Dans le risque de blessure à l'automne ou cet hiver. Il y a en plus la CAN en milieu de saison pour Hakimi et l'effectif du PSG ne compte pas des doublures à chaque poste. Le vrai risque, c'est la grave blessure et une sorte de burn-out du sportif de haut niveau. Les instances, avec la complicité des dirigeants de clubs, jouent avec la santé des joueurs et ça, c'est impardonnable ». Un burn-out semble menacer les joueurs du PSG du point de vue de Dominique Séverac. La bombe est lâchée...