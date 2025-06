Lamine Yamal au PSG, Dembélé a validé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG aurait-il son Lamine Yamal ? De plus en plus, on voit des comparaisons apparaitre entre le crack du FC Barcelone et Désiré Doué. Deus joueurs que connait d’ailleurs très bien Ousmane Dembélé. Que pense le numéro 10 parisien ? Interrogé sur les similitudes entre Doué et Yamal, Dembélé a validé.

L’été dernier, le PSG était visiblement prêt à faire des folies pour recruter Lamine Yamal. L’Espagnol est finalement resté au FC Barcelone, mais voilà que les Parisiens pourraient finalement avoir eu ce qu’ils voulaient. En effet, alors que Désiré Doué a été recruté il y a un an par le PSG, son profil rappelle à beaucoup celui de Yamal.

« Franchement, les deux sont aussi forts » Coéquipier de Désiré Doué au PSG, Ousmane Dembélé a connu Lamine Yamal au FC Barcelone. Quid alors de la comparaison entre les deux ? Pour France Football, le favori au Ballon d’Or a confié : « Franchement, les deux sont aussi forts. Lamine Yamal, tout le monde parlait déjà de lui dès son plus jeune âge à Barcelone. Quand il est arrivé en professionnel, on a compris qu'il était exceptionnel et il a pris une autre dimension. À l'entraînement, il dribblait, il faisait marquer, il marquait aussi ».