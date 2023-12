L'agent d'une star du PSG lâche une improbable punchline

Thibault Morlain

Exclu face au Havre, Gianluigi Donnarumma n'a clairement pas arrangé son cas. Les critiques fusent un peu plus à l'encontre du gardien du PSG. Chahuté, l'Italien peut compter sur certains soutiens, à commencer par son agent. Et Enzo Raiola a d'ailleurs lâché une punchline sur cette affaire.

Enchainant les boulettes dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma est de plus en plus pointé du doigt. Forcément, on se faisant exclure contre Le Havre, l'Italien a un peu plus été enfoncé par la critique. Mais Enzo Raiola, l'agent de Donnarumma, a volé à son secours.

PSG : Mbappé a pris une étrange habitude, c’est confirmé ! https://t.co/mgT5birOYW pic.twitter.com/lSty5TQxit — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

« Comme l'apparition de la comète de Halley... »

Pour le Corriere dello Sport , Gianluigi Donnarumma a été défendu par Enzo Raiola. « Je suis très heureux du désordre qui s'est créé autour de lui après le carton rouge contre Le Havre. Je comprends que lorsqu'un événement rare se produit, comme l'apparition de la comète de Halley, cela crée des remous », a-t-il lâché sur la star du PSG.

« Le dernier rouge remonte à ses 15 ans »