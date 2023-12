PSG : Vers un changement radical pour Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Luis Enrique utilise essentiellement Kylian Mbappé dans le couloir gauche. Cela ne l'empêche pas d'empiler les buts puisqu'il est largement meilleur buteur de Ligue 1. Mais pour Jérôme Rothen, le PSG aurait tout intérêt à utiliser le crack de Bondy un peu plus dans l'axe où il a plus de facilités à trouver des espaces.

Auteur d'un début de saison impressionnant sur le plan statistique avec notamment ses 15 buts en Ligue 1, Kylian Mbappé n'a toutefois pas toujours convaincu dans le jeu, notamment dans certains rendez-vous cruciaux en Ligue des champions. Et pour cause, Jérôme Rothen estime que le crack de Bondy serait plus utile en évoluant dans l'axe.

«Mbappé doit partir de l’axe»

« Dans tous les cas, Kylian Mbappé doit partir de l’axe. Ensuite, il est libre de se balader à droite ou à gauche. Mais quand il est positionné à gauche, il a tendance à prendre la balle dans une position trop arrêtée. Il n’a pas alors l’influence qu’il pourrait avoir sur le jeu de son équipe. Dans l’axe, en revanche, je trouve qu’il a plus de facilités à trouver les espaces et cela devient plus difficile pour les défenseurs de lire son jeu et ses appels. En plus, quand il est en pointe, il se rapproche du côté fort du PSG, avec Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Cela peut être bénéfique à tout le monde : Dembélé et Hakimi auraient plus de passes décisives, Mbappé encore plus de buts », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Il faut le positionner le plus près de la surface de réparation»