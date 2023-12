La Super League envoie une première claque au PSG et à l’UEFA

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un coup de tonnerre dans le monde du football. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a tranché en faveur de la Super League dans son conflit l’opposant à l’UEFA et la Fifa. La création de cette nouvelle compétition portée par le FC Barcelone et le Real Madrid est donc autorisée, un énorme coup dur pour les opposants au projet, dont Nasser Al-Khelaïfi et le PSG, qui entend toucher le plus grand nombre.

Enorme victoire pour le FC Barcelone et le Real Madrid, les deux derniers membres fondateurs de la Super League. Ce jeudi, le projet a en effet été autorisé par la Cour européenne de justice, jugeant que l’UEFA et la Fifa n’avaient pas à s’octroyer le monopole dans l’organisation de rencontres internationales. L’instance du football européen n’est donc pas dans son droit en refusant la création de cette nouvelle compétition visant à concurrencer la Ligue des champions, auxquels bon nombre d’acteurs étaient opposés, à l’instar de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et à la tête de l’ECA (Association européenne des clubs).

Le PSG opposé au projet

« Je l’appelle la 'Pas de Super League’. Personne ne veut y participer. Nous ne nous soucions pas de ce qu’ils font. Ils sont dehors. Avant, il y avait trois équipes, maintenant il y en a deux… (le Real Madrid et le Barça, ndlr). Je ne pense pas qu’il y ait de danger , confiait Nasser Al-Khelaïfi en septembre dernier. Nous nous concentrons sur l’Europe et nos clubs. Nous avons les meilleures compétitions et les plus importantes, les meilleurs joueurs. Il ne m’appartient pas de juger ce qui se passe en dehors de l’Europe. Nous nous concentrons sur nous-mêmes ». La Super League apparaît désormais comme une menace bien concrète, avec de solides arguments pour attirer le grand public.

La Super League disponible gratuitement ?