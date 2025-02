La presse espagnole annonce un joueur «prodigieux» au PSG !

Pierrick Levallet

Recruté pour un peu moins de 25M€ lors de l’été 2022, Fabian Ruiz a mis un certain temps avant de montrer de quoi il était capable. Pas vraiment à la hauteur des attentes placées en lui, le milieu de terrain de 28 ans est passé tout proche d’un départ l’été dernier. Mais Luis Enrique a continué de lui faire confiance, ce qui semble avoir tout changé.

Fabian Ruiz a mis un peu de temps avant de s’imposer au PSG. Recruté pour un peu moins de 25M€ lors de l’été 2022, l’international espagnol a vécu une première saison très mitigée dans la capitale. Les Rouge-et-Bleu lui avaient alors accordé une seconde chance. Mais le deuxième exercice du milieu de terrain de 28 ans n’a pas été plus satisfaisant.

Luis Enrique a réussi son pari avec Fabian Ruiz...

Mais à l’Euro 2024, Fabian Ruiz a bluffé son monde. Luis Enrique a alors continué de lui faire confiance, et cela commence à payer. Comme le rapporte AS, Fabian Ruiz serait en train de mettre tout le monde d’accord au PSG. Petit à petit, le champion d’Europe retrouve le niveau « prodigieux » qu’est le sien, et cela se sent sur le terrain.

... qui s'impose enfin au PSG !

Fabian Ruiz réalise en effet des prestations plutôt satisfaisantes depuis quelques temps. Le vestiaire du PSG serait d’ailleurs bluffé par ses qualités de leadership. L’international espagnol, très apprécié par Luis Enrique aurait ainsi été nommé troisième capitaine derrière Marquinhos et Achraf Hakimi afin de le récompenser de ses efforts. Fabian Ruiz semble enfin réussir à s’imposer au PSG.