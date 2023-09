Kylian Mbappé lui a fait une annonce, il va venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé jouera-t-il à Clermont samedi, lui qui a été touché à la cheville gauche contre l’OM ? L’international français est incertain et pourrait être ménagé. En revanche, sa présence est attendue au Zénith de Paris, pour assister au combat de Cédric Doumbé en main event du PFL Paris.

Cédric Doumbé compte sur Kylian Mbappé

Alors qu’il affronte samedi Jordan Zébo dans un combat très attendu qui sera en main event de la soirée, Cédric Doumbé a révélé que de nombreuses célébrités seraient présentes pour assister à ses débuts en PFL. « Beaucoup de stars vont venir me voir samedi. Il y aura Kylian Mbappé, le meilleur footballeur français. Francis Ngannou sera là aussi, tout comme Djibril Cissé, DJ Snake, Gims, Black M et d’autres grands noms », a-t-il annoncé en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien.

« Il m’a dit qu’il viendrait avec quelques amis »