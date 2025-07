Kylian Mbappé, les moqueries révélées avec deux stars du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Un an après son départ, Kylian Mbappé va retrouve son ancien club et certains de ses meilleurs amis. C’est le cas avec Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Et visiblement, entre les trois potes, ça se chambrerait pas mal en privé à l’approche de cette rencontre.

Le choc entre le PSG et le Real Madrid est très attendu, surtout avec les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le club de la capitale. Par ailleurs, face à lui, le numéro 9 merengue aura notamment Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, deux de ses meilleurs amis. Une confrontation qui a ainsi laissé place à quelques moqueries entre Mbappé et les deux Parisiens.

Un affrontement… Après avoir joué ensemble au PSG, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi seront donc adversaires cette fois. De quoi les amuser visiblement. En effet, comme l’explique Le Parisien, depuis que l’affiche entre le PSG et le Real Madrid est officielle, les trois amis auraient énormément changé, n’hésitant à se chambrer concernant cette rencontre.