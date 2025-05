Kylian Mbappé : Le PSG balance sur son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacré meilleur joueur de la saison en Ligue 1 dimanche soir à l’occasion des Trophées UNFP, Ousmane Dembélé est donc récompensé de sa grande réussite des derniers mois au PSG. Et l’attaquant français en a profité pour balancer, avec humour, sur le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier.

Auteur de 33 buts et 13 passes décisives cette saison (toutes compétitions confondues) avec le PSG, Ousmane Dembélé (27 ans) a été, sans conteste, l’arme offensive numéro un du club de la capitale. L’attaquant tricolore a d’ailleurs remporté dimanche soir le Trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 pour la saison 2024-2025, un titre pour lequel il avait d’ailleurs été devancé de peu par Kylian Mbappé la saison passée, avant que son acolyte de l’équipe de France ne décide de quitter le PSG pour le Real Madrid.

« Kylian avait tout pris… »

Du coup, Dembélé ne s’est pas fait prier pour balancer un tacle amical à Kylian Mbappé au moment de la remise de son trophée : « Le trophée est pas mal. L'an dernier j'étais reparti bredouille parce que Kylian avait tout pris. Merci à mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Il nous reste trois semaines parce qu'il y a quelque chose de grand à aller chercher », indique le numéro 10 du PSG, qui a également évoqué son nouveau positionnement en tant que buteur, en lieu et place de Kylian Mbappé justement.

« Heureux de cette position »

« Sur les statistiques, sur la façon dont je joue, c'est grâce aux joueurs et au staff. Je suis épanoui dans cette équipe. Cette position de n°9 me plaît. J'étais un joueur qui dribblait et faisait des différences. Maintenant je suis plus devant les buts, je suis heureux de cette position », poursuit Ousmane Dembélé, qui est donc la nouvelle tête d’affiche du PSG depuis le départ de Kylian Mbappé.