Kylian Mbappé dégoûte une star du PSG, c’est annoncé en direct !

Auteur d’un triplé ce mercredi soir face à Tottenham, Vitinha confirme un peu plus qu’il est le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Le Portugais du PSG peut-il également prétendre au titre honorifique de meilleur joueur du monde en ce moment ? Christophe Dugarry a répondu non à cela, estimant notamment que Kylian Mbappé était au-dessus de son ancien coéquipier à Paris.

3ème du dernier Ballon d’Or, Vitinha n’en finit plus d’être époustouflant avec le PSG. Maitre à jouer du club de la capitale, le Portugais s’est mué en buteur ce mercredi soir face à Tottenham, en inscrivant un triplé. De quoi faire de Vitinha le meilleur joueur de football du monde actuellement ? Pas sûr…

« Je préfère Mbappé » Au micro de RMC, Christophe Dugarry estime que Kylian Mbappé est encore au-dessus de Vitinha pour le moment. « Vitinha est-il le meilleur joueur du monde ? Non. Je préfère Mbappé déjà. Il est plus décisif dans une équipe qui tourne moins bien. J’aurais peut-être un autre discours dans 6 mois. Aujourd’hui non », a fait savoir le champion du monde 98.