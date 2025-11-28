Kylian Mbappé dégoûte une star du PSG, c’est annoncé en direct !

Auteur d’un triplé ce mercredi soir face à Tottenham, Vitinha confirme un peu plus qu’il est le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Le Portugais du PSG peut-il également prétendre au titre honorifique de meilleur joueur du monde en ce moment ? Christophe Dugarry a répondu non à cela, estimant notamment que Kylian Mbappé était au-dessus de son ancien coéquipier à Paris.
3ème du dernier Ballon d’Or, Vitinha n’en finit plus d’être époustouflant avec le PSG. Maitre à jouer du club de la capitale, le Portugais s’est mué en buteur ce mercredi soir face à Tottenham, en inscrivant un triplé. De quoi faire de Vitinha le meilleur joueur de football du monde actuellement ? Pas sûr…
« Je préfère Mbappé »
Au micro de RMC, Christophe Dugarry estime que Kylian Mbappé est encore au-dessus de Vitinha pour le moment. « Vitinha est-il le meilleur joueur du monde ? Non. Je préfère Mbappé déjà. Il est plus décisif dans une équipe qui tourne moins bien. J’aurais peut-être un autre discours dans 6 mois. Aujourd’hui non », a fait savoir le champion du monde 98.
« Il va falloir qu’il prouve encore un peu plus »
Attendant d’en voir encore plus de la part du milieu de terrain du PSG, Christophe Dugarry a ensuite ajouté : « Après, il y la Coupe du monde dans 6 mois. Qu’est-ce qu’il va faire avec le Portugal ? Est-ce qu’il va mener le Portugal comme le PSG ? Et là dans 6 mois, je pourrais dire qu’il est le meilleur joueur du monde. Aujourd’hui, à ce jour, non, c’est encore trop tôt. Il a été époustouflant, magique, mais j’attends encore. Il va falloir qu’il prouve encore un peu plus ».