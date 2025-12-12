«Je pars» : Luis Enrique fait une grosse annonce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En déplacement à Bilbao, le PSG espérait bien pouvoir rentrer avec les trois points. Mais les Parisiens doivent se contenter du nul (0-0). Une situation qui frustre Luis Enrique qui aurait aimé quitter le Pays Basque avec une victoire.

Après sa victoire spectaculaire face à Tottenham (5-3), le PSG espérait poursuivre sur sa lancée avec un déplacement périlleux à Bilbao pour défier l'Athletic Club. Et les Parisiens ont d'ailleurs concédé le nul en Espagne, ce qui laisse un goût d'inachevé à Luis Enrique qui voulait partir avec les trois points.

La déception de Luis Enrique « Je pars triste car je pense que nous méritions de gagner le match. Je suis très heureux pour Unai Simón. C'est un gardien de but incontesté, le meilleur gardien de but du championnat espagnol sans aucun doute », confie-t-il au micro de la Cadena COPE. Quelques minutes plus tard, il a confirmé son avis en conférence de presse.