«Je pars» : Luis Enrique fait une grosse annonce au PSG !

En déplacement à Bilbao, le PSG espérait bien pouvoir rentrer avec les trois points. Mais les Parisiens doivent se contenter du nul (0-0). Une situation qui frustre Luis Enrique qui aurait aimé quitter le Pays Basque avec une victoire.
Après sa victoire spectaculaire face à Tottenham (5-3), le PSG espérait poursuivre sur sa lancée avec un déplacement périlleux à Bilbao pour défier l'Athletic Club. Et les Parisiens ont d'ailleurs concédé le nul en Espagne, ce qui laisse un goût d'inachevé à Luis Enrique qui voulait partir avec les trois points.
La déception de Luis Enrique
« Je pars triste car je pense que nous méritions de gagner le match. Je suis très heureux pour Unai Simón. C'est un gardien de but incontesté, le meilleur gardien de but du championnat espagnol sans aucun doute », confie-t-il au micro de la Cadena COPE. Quelques minutes plus tard, il a confirmé son avis en conférence de presse.
« Frustré ? Pourquoi ? Il n'y a rien de frustrant. Je pense que ça a été un match très intense, très différent. Nous savions le type de match que l'Athletic et les fans allaient faire. Je pense qu'on a bien fait le boulot. On a démarré le match de manière claire et précise, avec beaucoup de difficultés parce qu'ils ont pressé très bien. Mais en deuxième mi-temps, ça a été différent. On a surmonté leur pressing et je pense qu'on aurait pu gagner cet match parce qu'on a créé beaucoup d'occasions. Mais Unai Simon a été le meilleur joueur sur le terrain », ajoute l’entraîneur du PSG.