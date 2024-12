«J’avais la rage», le très gros aveu de Mbappé sur son retour au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En janvier 2023, alors qu’il fait son retour au PSG après une Coupe du monde perdue en finale, Kylian Mbappé retrouve celui qui l’a privé d’une deuxième étoile et probablement d’un premier Ballon d’Or. Et le Bondynois reconnaît que les retrouvailles ont été particulières dans un premier temps.

La finale de la Coupe du monde 2022 était à couper le souffle et a vu s'affronter deux joueurs dans un grand soir, à savoir Lionel Messi, qui avait inscrit un doublé et Kylian Mbappé, quant à lui auteur d'un triplé. Mais c'est bien l'Argentine qui s'est imposée aux tirs-au-but contre l'équipe de France. Et les retrouvailles entre les deux joueurs, qui évoluaient alors au PSG, ont été animées comme le raconte Kylian Mbappé.

Mbappé raconte ses retrouvailles avec Messi

« En vrai ? C'est parce que c'est Messi, tu respectes, c'est une légende vivante. Mais j'avais la rage de fou malade le premier jour (rires). Mais ce qui est bien, c'est que le premier jour quand on est rentré, on a cassé cette glace parce que tu sais, tu appréhendes un peu. On s'est livré une bataille (au Qatar) que tout le monde a vu, et après on se retrouve dans la même équipe. Et le premier truc, ça a été de rigoler tous les deux et il m'a dit "c'est bon, tu as déjà gagné une fois, il faut me laisser gagner moi aussi". Moi j'avais déjà gagné tu vois. Et après on s'est remémoré des souvenirs ensemble de la finale, parce que c'est bien d'avoir le gars d'en face, savoir ce qu'il pense, et on a rigolé et au final on a fait une deuxième partie de saison où on s'est super bien entendu. Je pense que cette finale (de Coupe du monde) nous a encore plus rapprochés finalement », avoue l’ancien attaquant du PSG au micro de Canal+, avant d’en rajouter une couche.

«J'avais la rage de fou malade le premier jour»

« Tout. Il fait tout bien. Tu apprends tout d'un gars comme ça. Je pense que j'ai plus appris à l'entraînement qu'en match. Parce qu'à l'entraînement, tu es beaucoup plus relâché et le gars fait tout bien. Et en plus tu sais, moi je n'ai pas de filtre, je n'ai pas de gêne. Quand j'ai besoin d'apprendre un truc, j'allais le voir et lui dire "pourquoi tu fais ça ?". Moi je n'ai pas de gêne, je m'en fous, je veux apprendre. Moi aussi je veux gagner ces trucs-là (il pointe le doigt vers le ciel). Donc tu vois, je n'avais pas de problème à avoir une interaction avec lui. Et donc on a créé cette relation où il voyait que j'avais beaucoup de respect pour lui. J'avais beau être Kylian, lui c'est Messi », ajoute Kylian Mbappé.