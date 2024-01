«J’ai merdé» : Le PSG punit Mbappé, il raconte tout

Benjamin Labrousse

A l’occasion d’un entretien accordé à Prime Vidéo, Kylian Mbappé est revenu sur les plus beaux buts de sa carrière sous les couleurs du PSG. En octobre 2018, le prodige français avait débuté sur le banc lors d’un déplacement à Marseille après avoir été en retard à la causerie d’avant-match. Buteur face à l’OM, Mbappé a livré les coulisses de cet événement.

S’il était amené à rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé aura marqué l’histoire du PSG à l’encre indélébile. Arrivé à Paris en 2017, tout juste âgé de 18 ans, le phénomène français a réalisé des prestations hors-normes au sein du club de la capitale. Également réputé pour son professionnalisme, Kylian Mbappé aura toutefois été puni par le PSG à certaines reprises. En plein cœur de la saison 2018-2019, le numéro 7 était arrivé en retard à une causerie d’avant-match en marge d’un déplacement sur la pelouse de l’OM.

Mbappé avait été puni par Thomas Tuchel en 2018

Et cela n’avait pas du tout plu à l’entraîneur parisien de l’époque, Thomas Tuchel. Pour sa première saison sur le banc du PSG, l’Allemand décide d’imposer sa loi, et de mettre Kylian Mbappé sur le banc face au rival marseillais. Le 28 octobre 2018, les Rouge et Bleu n’arrivent pas à faire la différence au Vélodrome. Alors que le score est toujours vierge, Thomas Tuchel décide de faire rentrer Kylian Mbappé. Déterminé, l’attaquant français ouvre le score quelques minutes après son entrée en jeu.

« Je regardais un autre match, et voilà sanction tu payes »