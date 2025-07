«Ils vont être choqués» : Le PSG les fait venir, ça s'annonce spectaculaire !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir fait le tour de l’Europe, une petite partie du Collectif Ultras Paris part à la conquête de l'Amérique. Grâce à une offre proposée par le PSG, quelques centaines de supporters seront présents au MetLife Stadium de New York pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre le Real Madrid.

L’ambiance s’annonce un peu plus électrique du côté de New York mercredi (21h, heure française). Pour le choc à venir face au Real Madrid , en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG a décidé d’inviter ses plus fidèles supporters avec une offre difficile à refuser, comprenant le vol aller-retour, l’hôtel, les déplacements jusqu’au stade et bien évidemment la place pour le match, mais également une potentielle finale, pour 500€.

« Ça va claquer »

« On s'attendait un peu à cette proposition donc on scrutait un peu nos mails, a expliqué le membre du Collectif Ultras Paris. Dès qu’on l’a reçu, on s’est inscrit. Ensuite, on a reçu la confirmation. Dimanche, on a reçu le dernier mail et on a payé ». Le PSG pourra donc compter sur quelques centaines de supporters venus de France et bien déterminés à voir leur club triompher une dernière fois cette saison. « Je connais des supporters qui étaient à Los Angeles pour les deux matchs du PSG. Ils s’étaient rapprochés des fans club de Mexico et de Los Angeles. Mais ça n’avait rien à voir. Là, il va y avoir pas mal de gens du CUP donc ça va leur faire bizarre je pense (sourire). Rien que sur les chants, ça va leur faire bizarre, ça va claquer », promet Benoît.