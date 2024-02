Il vit un calvaire au PSG, ça annonce du lourd à l'étranger

Thibault Morlain

Recrue estivale du PSG, Gonçalo Ramos était très attendu étant donné les besoins du PSG au poste de numéro 9. Mais alors que le Portugais a été recruté pour un total de 80M€, Luis Enrique ne compte pas vraiment sur lui à Paris. Une situation compliquée donc pour Gonçalo Ramos, qui a fait réagir son sélectionneur, Roberto Martinez.

A la recherche d'un buteur, le PSG est allé chercher Gonçalo Ramos au Benfica. Si le club de la capitale semblait enfin tenir son numéro 9, c'était sans compter sur Luis Enrique, qui préfère aligner Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque. De son côté, Gonçalo Ramos fréquent davantage le banc de touche, devant se contenter de quelques minutes par match...



« Gonçalo vit un moment difficile »

Loin d'être un premier choix au PSG, Gonçalo Ramos galère sous les ordres de Luis Enrique. Une situation évoquée par le sélectionneur du Portugal. Rapporté par BeIN Sports , Roberto Martinez a lâché : « Gonçalo vit un moment difficile, mais j'ai beaucoup aimé son attitude et son travail ».

« S'améliorer en tant qu'homme et que joueur »