Il snobe Messi et Mbappé, l'excuse est lunaire

Nouveau sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente s'est rapidement distingué... par son vote pour le trophée The Best, remis par la FIFA. Tous les sélectionneurs et capitaines sont effectivement amenés à donner les trois meilleurs joueurs de l'année. Et alors que Lionel Messi a remporté le trophée, le coach de la Roja avait voté pour Julian Alvarez.

Avec la Coupe du monde en plein milieu de la saison, son influence a été très importante pour la désignation du meilleur joueur de l'année. Un trophée remis il y a quelques semaines lors de la cérémonie The Best organisée par la FIFA et remporté sans surprise par Lionel Messi. Mais Luis de la Fuente avait voté pour un autre champion du monde.

«Je ne bois pas, j'étais donc serein»

En effet, malgré le statut de Lionel Messi, le triplé de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du monde, ou encore le Ballon d'Or de Karim Benzema, le sélectionneur espagnol a voté pour... Julian Alvarez. Et pourtant, il était sobre ! « J'ai voté pour Julián Álvarez parce que je l'aime bien. Je ne bois pas, j'étais donc serein », s'amuse Luis de la Fuente en conférence de presse avant d'expliquer plus sérieusement son choix : « C'est un champion du monde et j'ai eu envie de voter pour lui ».

Messi remporte quand même The Best

Un vote qui n'a pas eu d'impact sur le classement final puisque Lionel Messi a remporté le trophée The Best avec 52 points devant Kylian Mbappé (44 points) et Karim Benzema (34 points). Mais Julian Alvarez a également récolté d'autres votes que celui de Luis de la Fuente puisqu'avec 17 points il pointe à la septième place de ce classement.