Il revient fort au PSG et passe un message !

La rédaction

Revenu de blessure fin novembre après quasiment trois mois d'absence, Marco Asensio reprend progressivement le rythme au PSG. Alors qu'il n'avait plus été titularisé en championnat depuis le 3 septembre, l'Espagnol a débuté la rencontre face à Brest ce dimanche soir (2-2) et même inscrit le premier but. Après le match, l'ancien Madrilène n'a pas caché sa joie et envoyé un message fort à Luis Enrique.

Marco Asensio est revenu d'un long chemin de croix. Blessé à un pied avec la sélection espagnole début septembre, l'ancien Madrilène a été absent durant presque trois mois. Revenu aux affaires face à Newcastle (1-1) fin novembre, Marco Asensio n'a joué que des bouts de matchs en championnat. Mais l'Espagnol a débuté la nouvelle année de la meilleure des manières, disputant notamment l'intégralité des matchs du PSG en Coupe de France. Et face à Brest ce dimanche soir, l'international espagnol a connu sa première titularisation en Ligue 1 depuis le 3 septembre face à l'OL (4-1).

PSG : C’est déjà terminé pour Luis Enrique ? https://t.co/WAKcbdyAzd pic.twitter.com/tkqJa64mQ6 — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Asensio a ouvert le score contre Brest

Alors qu'ils menaient 2-0, les Parisiens se sont fait rejoindre au score en deuxième période, concédant finalement le match nul (2-2). Au cœur de cette prestation contrastée des joueurs du PSG, Marco Asensio a été l'un des Parisiens les plus en vues, inscrivant le premier but du match notamment.

«Je me sens très bien, je suis très satisfait de l’opportunité que m’a donné le coach»