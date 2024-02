Il quitte le PSG et balance sur les coulisses

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis le début de l’ère QSI, le PSG n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions malgré le recrutement de nombreux grands noms. De quoi encore en étonner certains, mais Gianluigi Buffon, passé le temps d’une saison dans la capitale, semble avoir compris ce qui n’allait pas au sein du club.

Le PSG n’a plus le droit à l’erreur à partir de maintenant en Ligue des champions. Mercredi, le club accueillera la Real Sociedad pour son huitième de finale aller et tentera de passer après deux éliminations successives à ce stade de la compétition. Hormis la finale de 2020 dans un contexte particulier en pleine crise du Covid-19, le PSG a connu de nombreuses désillusions en Ligue des champions, voire des traumatismes. Des échecs répétés qui ont surpris Gianluigi Buffon, jusqu’à son passage à Paris.

« En vivant toute l'année sur place, j'ai compris pourquoi... »

« Selon moi, j'y ai vu des joueurs d'une qualité inimaginable. A la Juve, je pensais que nous étions les meilleurs du monde, puis j'ai vu tous ces joueurs ensemble à Paris: Neymar, Mbappé, Verratti ou encore Marquinhos et Thiago Silva... Mamma mia! Si nous les avions transféré à Turin, on aurait gagné quatre fois la Ligue des champions d'affilée , a confié l’ancien portier de la Juventus sur la chaîne YouTube BSMT , relayé par RMC. A chaque fois, je me demandais: 'Comment se fait-il qu'ils ne gagnent pas la Ligue des champions là-ba?' Je me disais que c'était incompréhensible et puis en vivant toute l'année sur place, j'ai compris pourquoi... »

Les changements du PSG vont payer ?

L’institution du PSG est une nouvelle fois pointée du doigt, alors que le club a décidé d’opérer un changement drastique durant l’été en se séparant de plusieurs stars (Messi, Neymar, Verratti) et en recrutant des joueurs à fort potentiel pour miser davantage sur la vie de groupe. Une stratégie payante pour aller loin en Ligue des champions ? Début de réponse mercredi.