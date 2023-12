Il plombe le PSG et jubile

La rédaction

Alors qu'il avait l'occasion de prendre sept points d'avance sur son premier poursuivant, Nice, le PSG s'est fait égaliser dans les tous derniers instants par le LOSC ce dimanche soir (1-1). Après la rencontre l'attaquant lillois Jonathan David n'a pas caché sa joie d'avoir permis aux siens de décrocher le point du match nul.

C'est un scénario cruel pour le PSG. Alors qu'il menait au score grâce à un penalty de Kylian Mbappé jusque dans les dernières minutes de jeu, le club de la capitale n'a pas pu empêcher l'égalisation du LOSC ce dimanche soir. Ce but salvateur, signé Jonathan David, a donc permis à Lille de repartir du Stade Pierre Mauroy avec le point du match nul (1-1).

Le LOSC est invaincu lors de ses 15 derniers matchs

Avec ce résultat, les hommes de Paulo Fonseca poursuivent donc leur série de 15 matchs toutes compétitions confondues (7 victoires, 8 nuls). Interrogé au micro de Prime Vidéo à l'issue de la rencontre, Jonathan David, entré à 10 minutes du terme à la place de Yusuf Yazici, n'a pas caché sa joie d'avoir inscrit le but égalisateur, lui qui traverse une première moitié de saison compliquée.

« Ça fait plaisir de marquer ce but en fin de match »