«Il n’y a pas de revanche» La surprenante annonce du PSG avant l'OM

La rédaction

Le PSG s’est entraîné devant son public avant d’aller affronter l’OM au Vélodrome ce dimanche. Un match qui aura des airs de revanche pour les Parisiens défaits le 8 février dernier face à leurs rivaux en Coupe de France (2-1). Pourtant, Christophe Galtier n’a pas souhaité s’enflammer avant la rencontre.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Marseille dimanche, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier s’est exprimé sur ce choc, qui sera extrêmement attendu des deux côtés, entre Parisiens revanchards, et Marseillais qui comptent bien rééditer leur performance du 8 février.

Christophe Galtier compte sur la «personnalité» de ses joueurs face à l’OM

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier déclare dans des propos rapportés par RMC : « Il n'y a pas de revanche. Me concernant, il faut préparer l'équipe le mieux possible. J'ai beaucoup de personnalité et d'orgueil dans mon groupe. Il faudra faire l'opposé de ce que nous avons fait en Coupe de France » .

Le PSG victime d'un coup de poker, l'OM est prêt à récidiver avec Mbappé https://t.co/s2HuZyQwoX pic.twitter.com/4g2vlk8xJ7 — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Kylian Mbappé devra prendre la «profondeur» assure Galtier